Päivän lehti 8.11.2017

Suursotaharjoituksessa tulee harjoitella myös avun antamista

Suomi on aloittanut aikaisintaan vuodeksi 2020 kaavaillun suursotaharjoituksen valmistelun. Harjoituksen on tarkoitus olla vastaavan­lainen kuin Ruotsin Aurora 17 -sotaharjoitus oli tänä syksynä.



Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) mukaan harjoituksessa opeteltaisiin kansainvälisen avun vastaanottoa suuressa mittakaavassa.



Toistaiseksi yksikään poliitikko ei ole kertonut myös avun anta­misen harjoittelemisesta kuten ­Aurora-harjoituksessa. Suomi ei saa antaa kuvaa, että olemme valmiita vain vastaanottamaan apua. On harjoiteltava myös avun antamista Lissabonin sopimuksen avunantopykälän mukaisesti.



Avunannon on syytä olla harjoituksen strategiassa, koska myös se lisää turvallisuuttamme. Harjoituksiin tulisi osallistua kaikki Itämeren kumppanimaamme, mikä varmistetaan myös avunannon harjoittelulla.



Ari Pesonen



Helsinki