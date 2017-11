Tiistain tulospörssissä muun muassa golfia, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 8.11.2017

Euroopan-kiertueen karsintojen 2. vaihe Espanjassa, lopputulokset:Almeria (par 72): 1) Matthew Baldwin Englanti 64+67+69+71 (–17), ...3) Linus Väisänen Suomi 66+69+72+67 (–14), ...46) Antti Ahokas Suomi 71+72+72+71 (–2).Valencia (par 72): 1) Ricardo Gonzalez Argentiina 67+68+71+69 (–13), ...10) Kim Koivu (amatööri) Suomi 72+71+68+76 (–1).Alicante (par 71): 1) Jacques Kruyswijk Etelä-Afrikka 61+67+72+67 (–17). Suomen Janne Kaske keskeytti kahden kierroksen jälkeen.Castellon (par 72): 1) Andrea Pavan Italia 69+67+69+67 ja Jeff Winther Tanska 69+66+66+71 (–16), ...14) Kalle Samooja Suomi 67+68+72+72 (–9), ...23) Mikael Salminen Suomi 65+73+73+71 (–6), ...47) Miro Veijalainen Suomi 71+71+70+76 (par).Castellonin karsinta ratkesi tiistaina, muiden kenttien pelit päättyivät maanantaina.Väisänen, Koivu ja Samooja etenivät karsintafinaaliin, joka pelataan Espanjan Tarragonassa 11.-16. marraskuuta. Aiemmin paikkansa olivat varmistaneet jo Roope Kakko ja Oliver Lindell.liiga CHL, neljännesvälierien 2. ottelut:Tappara–JYP 3–2 (1–0, 0–2, 2–0)Tappara: Kristian Kuusela 1+1, Jukka Peltola 1+1, Jan-Mikael Järvinen 1+0, Tomas Zaborsky 0+1, Niko Mikkola 0+1, Mikko Lehtonen 0+1, Otso Rantakari 0+1, Dominik Hrachovina 30/32 torjuntaa.JYP: Mikko Kalteva 1+1, Antti Suomela 1+0, Jani Tuppurainen 0+1, Joonas Nättinen 0+1, Jerry Turkulainen 0+1, Eetu Laurikainen 21/24 torjuntaa.JYP jatkoon yhteismaalein 5–4.Trinec, Tshekki–Malmö, Ruotsi 2–1 (1–0, 0–0, 1–1). Trinec jatkoon yhteismaalein 4–2.Brynäs, Ruotsi–Mannheim, Saksa 2–1 (0–1, 0–0, 2–0). Brynäs jatkoon yhteismaalein 5–3.: Boston–Minnesota 5–3 (2–1, 2–0, 1–2), B: Tuukka Rask 24/27 torjuntaa, M: Mikael Granlund 1+0. Toronto–Las Vegas vl. 4–3 (3–1, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0), L: Erik Haula 0+1, NY Rangers–Columbus 5–3 (0–0, 1–2, 4–1), Washington–Arizona ja. 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0), Dallas–Winnipeg 1–4 (0–3, 1–0, 0–1), W: Patrik Laine 1+0, Vancouver–Detroit 2–3 (0–1, 0–1, 2–1).ottelut: 8.11. NY Islanders–Edmonton, Carolina–Florida, Columbus–Nashville, New Jersey–St. Louis, Montreal–Las Vegas, Buffalo–Washington, Anaheim–Los Angeles, Pittsburgh–Arizona, Calgary–Vancouver, 9.11. San Jose–Tampa Bay, NY Rangers–Boston, Toronto–Minnesota, 10.11. New Jersey–Edmonton, Calgary–Detroit, Colorado–Ottawa, Philadelphia–Chicago, Anaheim–Vancouver, Los Angeles–Tampa Bay, St. Louis–Arizona, Montreal–Minnesota.: Sibir–Slovan 3–1 (1–0, 1–0, 1–1).Korisliiga:KTP–Seagulls 88–86 (23–20, 26–18, 22–30, 17–18)KTP: Kenneth Simms 20/13/4 torjuntaa, Jermont Horton 19/9, Deon Edwin 13/9, Michael Pounds 12/1, Ilmari Kallio 12/3, Mandell Thomas 8/2, Cedric Latimer 4/1, Joni Herrala 0/3, Janne Lehtoranta 0/3.Seagulls: Antti Kanervo 25/6, Jermaine Marshall 16/3, Remy Abell 12/3, Timo Heinonen 9/1, Tuukka Kotti 9/12, Derek Jackson 6/2/7 syöttöä, Kayel Locke 5/4, Antti Niskanen 4/2.Erotuomarit: Ari Mikkola, Jouni Tilli, Jarno Hyytiäinen.Yleisö: 813.ottelut: 8.11. Kobrat–Vilpas, BC Nokia–Kauhajoki, Kouvot–Tampereen Pyrintö, 9.11. Korihait–Espoo United, 10.11. Tampereen Pyrintö–Kouvot, KTP-Basket–Vilpas, 11.11. Kobrat–Kauhajoki, 12.11. BC Nokia–Kataja.Pistetilaston kärki: 1) Maurice Creek Kobrat 23,63, 2) Omar Calhoun United 21,2, 3) Brian Asbury Pyrintö 21,13, 4) Juan Pattillo Korihait 19,8, 5) Johnathan Jordan Vilpas 19,17, 6) Damier Pitts Kataja 18,71, 7) Marcus Allen Kauhajoki 18,67, 8) Flenard Whitfield Kauhajoki 17,11, 9) Thomas Gipson III Kouvot 16,6, 10) Kenneth Simms KTP 16,3.Levypallot: 1) Ville Kaunisto Kouvot 11,3, 2) Aaron Jones Vilpas 10,91, 3) Thomas Gipson III Kouvot 10,5, 4) Tuukka Kotti Seagulls 9,18, 5) Kenneth Simms KTP 8,9, 6) Wesley Saunders Kataja 8,43, 7) Brian Asbury Pyrintö 8,25, 8) Terence Jennings Kobrat 8, 9) Jervon Pressley United 8, 10) Flenard Whitfield Kauhajoki 7,78.Syötöt: 1) Teemu Rannikko Vilpas 6,5, 2) Bojan Sarcevic Kauhajoki 6,44, 3) Tuomas Hirvonen Kouvot 5,89, 4) Vincent Council BC Nokia 5,63, 5) Lucas Woodhouse Kobrat 5,13, 6) Damier Pitts Kataja 5, 7) Jeb Ivey United 4,17.: Atlanta–Boston 107–110, Phoenix–Brooklyn 92–98, Golden State–Miami 97–80., Kroatia: Istumalentopallon EM-kilpailut:Naiset: Suomi–Unkari 3–2 (25–22, 25–18, 19–25, 23–25, 15–8).Kaksi otteluaan voittanut Suomi kohtaa alkulohkon päätöspelissään keskiviikkona Kroatian.Myöhäisarvonta (6.11.): 8, 9, 19, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 46, 49, 51, 52, 54, 60, 65, 66. Kunkkunumero: 29.Päiväarvonta (7.11.): 4, 12, 13, 15, 19, 22, 29, 31, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 55, 59, 63, 66. Kunkkunumero: 38.Ilta-arvonta (7.11.): 1, 6, 13, 15, 21, 25, 28, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 51, 57, 58, 60, 67. Kunkkunumero: 39.20.30 Euro Hockey Tour: Ruotsi-Tšekki (kooste)22.55 Euro Hockey Tour: Sveitsi-Kanada (kooste)05.30 NBA: Golden State-Minnesota19.00 Ravit: Toto 65, Vermo15.00 ja 20.30 Tennis: Next Gen ATP Finals01.00 Brasilian liiga: Atletico PR-Corinthians14.45 ja 20.45 Snooker: Champion of Champions03.05 NHL: NY Rangers-Boston02.35 NHL: Toronto-Minnesota05.35 NHL: San Jose-Tampa Bay06.00 LPGA Tour: Blue Bay