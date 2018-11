Päivän lehti 8.11.2018

Brexit on yhtä jargonia – HS kokosi vaikeat termit, joita neuvottelijat pudottelevat

Jos pääministeri Theresa May ei saa sovittua Pohjois-Irlannin backstopista, voi hän saada kohta pyyhkeitä 1922-komitealta, ja edessä voi olla joko no deal -tilanne tai ehkäpä jopa People’s Vote. Anteeksi kuinka? Britannian EU-ero on monimutkainen, ja kielenkäyttö heijastaa tilannetta.