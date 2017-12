Päivän lehti 8.12.2017

Vantaan seurakuntayhtymä pakottaa sadat helsinkiläiset ahdinkoon

Vantaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

seurakuntayhtymä pakottaa Lehtisaaressa asuvat helsinkiläiset tontinvuokrien korotusten takia taloudelliseen ahdinkoon.Keväällä 2017 Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto päätti kohtuullistaa vuoden 2019 jälkeen suunniteltuja vuokrankorotuksia. Helsingin seurakuntayhtymän päätöksessä tuotto-odotus on viisi prosenttia, kuten myös Vantaan seurakuntayhtymällä. Maan arvoon tehtiin Helsingin seurakuntayhtymän tonteilla 40 prosentin vähennys.Vantaan seurakuntayhtymän suunnittelemat vuokrankorotukset ovat maan liian korkean arvostuksen seurauksena ristiriidassa Helsingin seurakuntayhtymän päätöksen kanssa. Kirkon omistamalla maalla voi siis samalla asuinalueella Helsingissä olla jatkossa täysin eritasoiset tontinvuokrat. Tuotto-odotus on huomattavasti suurempi kuin muiden maanvuokraajien – kuten Helsingin kaupungin – tuotto-odotus.Vantaan seurakuntayhtymä on päättänyt Lehtisaaressa asuvien helsinkiläisten kohtuuttomista vuokrankorotuksista neuvottelematta. Satoja helsinkiläisiä uhkaa seurakuntayhtymän tulostavoitteiden vuoksi kohtuuton tontinvuokrankorotus. Vantaan seurakuntayhtymä kurittaa helsinkiläisiä Lehtisaa­ressa kaksi kertaa kovemmilla tontinvuokrankorotuksilla kuin Helsingin seurakuntayhtymä, mikä lisäksi on vielä kaksi kertaa korkeampi tontinvuokran korotus kuin Helsingin kaupungin tontinvuokrien korotus.Satojen helsinkiläisten puolesta vetoamme, että Vantaan seurakuntayhtymä kohtelisi ihmisiä eettisesti, kuuntelisi myös vuokralaista ja kohtuullistaisi tontinvuokran korotuksiaan samaan kuin Helsingin kaupunki.