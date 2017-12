Päivän lehti 8.12.2017

Miksi ihmisen kädet heiluvat, kun ihminen kävelee? Entä miksi me kutiamme?

Miksi me kutiamme?

Miksi vesi ei maistu?

Miten ihmisen sielu siirtyy toiseen ihmiseen, kun hän kuolee?

Miten linnut kuulevat, kun niillä ei ole korvia?

heiluminen kävellessä auttaa säilyttämään tasapainon ja lisäämään vauhtia.Käveleminen on kaatumista eteenpäin, kunnes eteen siirretty kantapää ottaa painon vastaan. Niinpä olemme kävellessä jatkuvassa epätasapainossa.Tasapainoa voi kuitenkin vakauttaa siirtämällä käsiä vastakkaisessa tahdissa kuin jalkoja. Oikean jalan kanssa eteen heilahtaa vasen käsi ja vasemman jalan kanssa oikea. Näin kävelyasennosta tulee vakaampi.Käsien liike myös rytmittää kävelyä.Käsky liikuttaa käsiä tulee aivoista. Halutessaan sen voi helposti torjua vain, jos päättää pitää kätensä paikoillaan tai vaikka takin taskussa.Käsien liikkeessä kävellessä on eroja. Kaikki eivät liikuta käsiä kävellessään. Voisi siis sanoa, että käsien heilutus kävellessä on avuksi, mutta ei välttämätöntä.meistä ovat herkkiä kutiamaan. Etenkin toisen ihmisen kutittaessa kainaloista, kyljistä tai jalkapohjista alamme helposti kiemurrella ja kikattaa.Ihmisen ihon tehtävä on ennen kaikkea suojata elimis­töämme.Siksi ihossa on hermopäätteiksi kutsuttuja kohtia, jotka aistivat muun muassa kosketusta, kipua ja lämpötilan muutoksia.Nykyisen käsityksen mukaan osa hermopäätteistä on erikoistunut välittämään kutinan tunnetta. Kutiamisen tunne lakkaa, kun toinen ihminen lopettaa kutittamisen.Ihmisellä voi olla myös pitkään kestävää kutinaa, joka ei ole kivaa. Sellainen voi liittyä esimerkiksi hyttysen pistoihin tai ihosairauksiin, kuten atooppiseen ihottumaan.Tällöin hermopäätteet viestivät siitä, että kaikki ei ole aivan normaalilla tolalla.Tuloksena on yleensä se, että ihminen alkaa raapia tai hoitaa ihoa, jotta ärsytys helpottuisi.juomavedessä ei ole vieraita hajuja eikä makuja. Käytännössä veden ei siis pitäisi maistua.Jos vesi maistuu selvästi jollekin, siihen on liuennut sellaisia aineita, jotka aistimme havaitsevat. Esimerkiksi merivesi maistuu suolaiselta, koska siinä on liuenneena suolaa. Hyvin pieniä suolamääriä emme pysty havaitsemaan, koska myös syljessä on suolaa.Myös juomavedessä on aina liuenneena erilaisia aineita ja ainesosasia, kuten kalkkia. Niitä on kuitenkin huomaamattoman vähän.Hanoista Suomessa tulevan juomaveden mauttomuus varmistetaan vedenpuhdistamoissa. Niissä vedestä poistetaan suodattimilla haitallisia ja vieraita hajuja tai makuja aiheuttavia ainesosia. Esimerkiksi maaperästä, liiasta raudasta tai kloorista johtuva maku yritetään torjua.Joskus hanasta tulevassa vedessä on silti pieni sivumaku. Usein se voi johtua putkistosta. Aamuisin vettä kannattaa juoksuttaa hetken aikaa hanasta, jotta maku häviää.luottavat ihmiset eivät usko sieluun eivätkä sielunvaellukseen.Tiede on pystyneet todistamaan vain sen, että kuoltuaan ihmiset elävät perimänä jälkeläisissään tai muiden eliöiden rakennusaineena. Sen lisäksi kuolleet elävät elävien mielessä muistoina ja kaipauksena.Uskonnoissa ja kansanuskomuksissa on sen sijaan monenlaisia käsityksiä sielunvaelluksesta.Ikivanhoissa idän uskonnoissa hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa ajatellaan, että sielun siirtymiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, mitä kaikkea ihminen on tehnyt päättyneessä elämässä.Kosminen eli koko maailmankaikkeutta koskeva oikeudenmukaisuus pitäisi huolen siitä, että mitä paremmin on elänyt, sitä paremmassa asemassa olevan ihmisen, eläimen tai muun olion ruumiiseen sielu siirtyy.Buddhalaisuudessa ja hindulaisuudessa sielun ajatellaan olevan lopulta harhaa, koska sielunvaelluksen päämääränä on vapautuminen jälleensyntymisestä.Kummassakaan uskonnossa ei keskitytä kuvailemaan, miten sielunvaellus tarkalleen tapahtuu vaihe vaiheelta.Hindulaisuuden innoittamissa länsimaalaisissa versioissa sielunvaellus liittyy enemmän kulloisenkin ihmisen tarinaan ja taustaan.Esimerkiksi teosofiassa ja antroposofiassa ajatellaan, että sielu jalostuu elämä elämältä. Aikaisemmin elettyjä elämiä voi aina silloin tällöin tupsahtaa ihmisen mieleen.Kristinuskossa sieluvaelluksesta on vain yksittäisiä viitteitä. Ajatus siirtyvästä sielusta oli sen sijaan luonteva esivanhempiemme uskomuksissa.Näiden kansanuskomusten mukaan elinvoima poistuu kuolevasta ja siirtyy mystisesti uuteen myöhemmin syntyvään ihmiseen tai muuhun olentoon. Näissä uskomuksissa sielu voi lennähtää ihmisestä pois eräänlaisena sielulintuna.ei tosiaankaan ole ulkokorvia, joita arkikielessä on tapana kutsua korviksi. Ulkokorva on ihmisten ja muiden nisäkkäiden piirre.Varsinainen kuuloaistimus syntyy linnuillakin vasta ulkokorvaa syvemmällä sisäkorvassa.Lintujen sisäkorvassa on aika samanlaiset rakenteet kuin nisäkkäillä. Ääntä välittäviä kuuloluita kuitenkin on vain yksi, kun ihmisellä niitä on kolme.Lintujen korva-aukot ovat varsin suuret, mutta ne ovat piilossa. Korvia peittävät höyhenet ohjaavat ääniä kätevästi kohti sisäkorvia.Äänien suunnan kuulemista parantaa myös se, että lintujen sisäkorvien välillä menee kanava kallon läpi.Kuuloaistin avulla saalistavilla pöllöillä kuulon apuna on myös naaman höyhenkiehkurat ja erimuotoiset korva-aukot, jotka keräävät ja ohjailevat ääniä tehokkaasti.Eri linnuilla on erilainen kuuloaisti. Esimerkiksi kanat ja kyyhkyt kuulevat normaaleja ääniä hieman huonommin kuin ihmiset, mutta matalia ääniä ne kuulevat selvästi paremmin.Pöllöillä on ihmisiä huomattavasti parempi kuulo kaikilla taajuuksilla. Ne kuulevat tavallisia ääniä jopa esimerkiksi kissojakin paremmin.