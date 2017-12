Päivän lehti 8.12.2017

Torstain tulospörssissä muun muassa golfia, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Golf

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Pöytätennis

Salibandy

Taitoluistelu

Rahapelejä

Tv-urheilua

, Etelä-Afrikka:Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 16,5 miljoonaa Etelä-Afrikan randia (noin miljoona euroa):Tilanne 18/72 reiän jälkeen:63 lyöntiä (kahdeksan alle parin): Keenan Davidse Etelä-Afrikka,64 (–7): Matthew Baldwin Englanti, Jared Harwey Etelä-Afrikka, James Morrison Englanti, Erik van Rooyen Etelä-Afrikka, Ockie Strydom Etelä-Afrikka, Sebastian Heisele Saksa,65/66 (–6): Oliver Bekker Etelä-Afrikka (66), Mikko Korhonen Suomi (66), Dean Burmester Etelä-Afrikka (66), Scott Barr Australia (65), Joachim B. Hansen Tanska (66), Richard McEvoy Englanti (66), Nathan Kimsey Englanti (65), Adrian Meronk Puola (65), Tapio Pulkkanen Suomi (65), Oliver Lindell Suomi (66).Kilpailua pelataan kahdella kentällä, joista toisen par on 72 (Firethorn) ja toisen 71 (Bushwillow)., Arabiemiraatit: Naisten Euroopan-kiertueen kauden päätöskilpailu, palkintoarvo 500 000 dollaria:Tilanne 36/72 reiän jälkeen, par 72:134 lyöntiä (10 lyöntiä alle parin): Anne van Dam Hollanti 69+65,...139 (–5): Minea Blomqvist-Kakko Suomi 68+71 (jakaa 10. sijaa).Sport–Kärpät 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)1. erä: 5.31 Joel Kiviranta (Antti Kalapudas-Aleksi Ainali) 1–0.Jäähyt: 13.59 Jyri Junnila Kärpät 2 min, 15.57 Jani Hakanpää Kärpät 2 min.2. erä: 23.45 Saku Mäenalanen (Teemu Kivihalme-Shaun Heshka) 1–1 yv, 29.58 Mikael Ruohomaa (Miika Koivisto-Julius Junttila) 1–2 yv,Jäähyt: 23.26 Joukkuerangaistus Sport 2 min, 28.23 Michael Parks Sport 2 min.3. erä: 46.25 Julius Junttila (Mikael Ruohomaa-Shaun Heshka) 1–3.Jäähyt: 48.47 Miska Humaloja Kärpät 2 min, 58.24 Mikael Ruohomaa Kärpät 2 min.Jäähyt yhteensä: Sport 2x2 min=4 min, Kärpät 4x2 min=8 min.Maalivahtien torjunnat: Jonathan Iilahti Sport 7+15+7=29 (pois: 58.24–60.00) Veini Vehviläinen Kärpät 9+10+13=32.Yleisöä: 2590.: Toronto–Calgary 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0), Washington–Chicago 6–2 (3–1, 1–0, 2–1), Edmonton–Philadelphia 2–4 (0–0, 1–2, 1–2), P: Valtteri Filppula 0+1, Anaheim–Ottawa 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).: Admiral–Kunlun 4–2 (2–0, 1–1, 1–1), RSK: Joonas Järvinen 0+2. Avangard–Lada 4–2 (1–1, 1–0, 2–1), Jugra–Avtomobilist 0–4 (0–0, 0–4, 0–0), Jokerit–Dinamo Msk 0–1 (0–0, 0–0, 0–1), J: Karri Rämö 25/26 torjuntaa. Torpedo–Vitjaz 4–1 (2–0, 1–0, 1–1), Severstal–Slovan 5–3 (1–2, 1–1, 3–0), Spartak–TsSKA 0–4 (0–0, 0–3, 0–1).Korisliiga:Helmi Basket–Kouvottaret 68–74 (37–34)Helmi Basket: Sara Bejedi 29/7, Lotta-Maj Lahtinen 11/3, Elina Arike 11/12, Rosa Lehti 4/5, Vera Mäenpää 3/1, Anna Kahelin 3/2, Ebba Pekonen 3/0, Silja Viita 2/2, Nea Kuisma 2/4, Sonja Vähäsalo 0/0, Saga Ukkonen 0/0.Kouvottaret: Whitney Frazier 21/10, Brittany Carter 20/9, Layne Murphy 10/12/6 syöttöä, Kaisa Lind 9/5, Veera Välimaa 5/4, Ulriikka Latvala 4/2, Elina Mikkola 3/0, Roosa Frimodig 2/3, Hanna Aho 0/0, Tuulia Marttinen 0/0.Erotuomarit: Karol Kowalski, Karol Sliwa, Olli-Pekka Salmela.Yleisö: 117.CEV-cupin 1. kierros, 1. ottelu: PerPo–Asseco Resovia Rzeszow, Puola 0–3 (20–25, 23–25, 9–25)Toinen ottelu: 19.12. Asseco Resovia Rzeszow–PerPo.Hurrikaani–Shahtior Soligorsk, Valko-Venäjä 0–3 (19–25, 18–25, 20–25)Toinen ottelu: 20.12.Shahtior Soligorsk–Hurrikaani.: Kansainvälinen Finlandia Open -turnaus, 1. päivä:Joukkuekilpailut:Miehet:Suomi (Alex Naumi/Miikka O'Connor)–Azerbaidzhan 2–0.Venäjä–Suomi (Naumi, Benedek Olah) 2–0.Naiset:Suomi 1 (Anna Kirichenko/Annika Lundström)-–Englanti 2–1.Valko-Venäjä–Suomi 2 (Sofia Erkheikki/Jannika Oksanen) 2–0.Puolivälierä:Unkari–Suomi 1 (Kirichenko/Lundström) 2–0., Slovakia: Naisten MM-turnaus, puolivälierät:Suomi–Slovakia 6–2 (2–2, 1–0, 3–0)1. erä: 7.04 Paulina Hudakova (Denisa Ferencikova) 0–1, 9.42 Nina Rantala yv. 1–1, 10.18 Lenka Cuprakova (Katarina Klapitova) 1–2, 15.40 Hanna Sipiläinen (Rantala) yv. 2–2.2. erä: 33.21 Jenna Saario (Veera Kauppi) 3–2.3. erä: 48.00 Eliisa Alanko (Rantala) 4–2, 51.54 Veera Kauppi (My Kippilä) 5–2, 59.52 Alanko (Minna Kallio) 6–2.Torjunnat: Noora Vuorela Suomi 4+3+4=11, Karolina Kristoforova Slovakia 13+9+8=30.Jäähyt: Suomi 2 min, Slovakia 4x2 min.Erotuomarit: Martin Reichelt Tshekki ja Tomas Kostinek Tshekki.Yleisöä: 3856.liiga: Nokian KrP–Happee vl. 10–9 (4–3, 3–5, 2–1, 0–0, 1–0).: Kansainväliset kilpailut:Naiset:Tilanne lyhytohjelman jälkeen: 1) Emmi Peltonen Suomi 57,54 pistettä, 2) Ivett Toth Unkari 54,65, 3) Loena Hendrickx Belgia 54,18, 4) Micol Cristini Italia 52,67, 5) Isadora Marie Williams Brasilia 52,58, 6) Charlotte Vandersarren Belgia 50,77.Peltonen luisteli uuden lyhytohjelmaennätyksensä. Entinen oli viime tammikuun EM-kisoista 53,52.Päiväarvonta (7.12.): 1, 4, 5, 10, 16, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 40, 50, 51, 55, 57, 62, 65, 68, 69. Kunkkunumero: 27.Ilta-arvonta (7.12.): 1, 5, 7, 8, 10, 15, 18, 21, 23, 27, 35, 40, 44, 46, 52, 53, 59, 63, 65, 69. Kunkkunumero: 69.(6. 12.): 8 2 0 3 2 4 6.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 16 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päänumerot (6.12.): 5, 8, 9, 21, 34, 47. Vikingnumero: 7. Plusnumero: 7.Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 248 791,30 e, 5+1 oikein 37 726,80 e, 5 oikein 567,70 e, 4+1 oikein 48,80 e, 4 oikein 23,00 e, 3+1 oikein 7,10 e, 3 oikein 3,80 e. Plusnumero viisinkertaistaa voiton.12.30 Ampumahiihdon mc: M 10 km, Hochfilzen13.50 Taitoluistelun GP: Nagoya15.15 Ampumahiihdon mc: N 7,5 km, Hochfilzen18.00 Salibandyn naisten MM-välierä22.40 Pikaluistelun mc: Salt Lake City02.00 NBA: Detroit-Golden State18.30 Liiga: HPK-TPS19.00 Ravit: Toto 4, Lahti11.00 ja 14.00 Alppihiihdon mc: Alppiyhdistetty N, St. Moritz20.30 PGA Tour: QBE Shootout10.30 Ladies European Tour: Dubai Ladies Classic15.15 Ampumahiihdon mc: N 7,5 km, Hochfilzen21.00 Snooker: UK Championship13.00 Mäkihypyn mc: Karsinta, Neustadt15.00 Snooker: UK Championship20.00 Freestylen mc: Half pipe, Copper Mountain22.00 La Liga: Alavés-Las Palmas21.45 Ligue 1: Bordeaux-Strasbourg13.15 F1-veneet: Osakilpailu, Abu Dhabi22.00 Koripallon Euroliiga: Barcelona-Fenerbahce03.35 NHL: Chicago-Buffalo03.05 NHL: Nashville-Vegas18.30 KHL: HK Sotši-SKA Pietari02.05 NHL: New Jersey-Columbus05.05 NHL: Anaheim-Minnesota02.05 NHL: Washington-NY Rangers05.05 NHL: Anaheim-Minnesota10.30 ja 14.00 European Tour: Joburg Open