Olympialaisissa joka urheilijalle on varattu 37 kondomia – Suomalaislähde paljastaa, että niitä myös käytetään: ”Ruokalassa oleva kondomikuppi on välillä ollut jo tyhjä”

Päivän lehti 9.2.2018

Olympialaisissa joka urheilijalle on varattu 37 kondomia – Suomalaislähde paljastaa, että niitä myös käytetään

Pyeongchang Pöydällä on violettivalkoinen olympiakondomi, eikä siinä pitäisi olla mitään ihmeellistä – paitsi että on. Sen löytäminen oli työn ja tuskan takana, vaikka etukäteen Etelä-Korean talviolympialaisista on povattu paitsi kylmimpiä talviolympialaisia pitkään aikaan, myös kuumimpia.