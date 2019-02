Päivän lehti 9.2.2019

Myös vähäliikenteisiä ratoja on kehitettävä

Pääkirjoituksessa (HS 6.2.) käsiteltiin isojen ratahankkeiden rahoitusta. Kyse on miljardien eurojen hankkeista. Etenkin pääradan kapasiteetti on ylärajoilla. Myönteistä on, että Suomessa ryhdytään määrätietoisesti kehittämään raideliikennettä.