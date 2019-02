Päivän lehti 9.2.2019

Sairaanhoitajaksi 17 päivässä – Saksan hoitajapula sai huijarit liikkeelle Bosniassa

Saksa on hoitajakriisissä. Sairaaloiden ja vanhustenhoidon pula hoitajista on niin valtava, että Saksalla on erityisiä ohjelmia alan ammattilaisten houkuttelemiseksi Serbiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Tunisiasta ja Filippiineiltä. Täyttämättä on 40 000 hoitoalan työpaikkaa.