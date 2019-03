Päivän lehti 9.3.2019

Puheissa lisähakkuista unohtuu perusasia

Pienmetsänomistajana olen seurannut hakkuumääriä koskevaa keskustelua kummeksuen. On unohdettu ihan perusasia: puulla on sekä ostaja että myyjä. Kirkkain silmin väitetään, että hakkuumäärien lisäys on aina metsänomistajan etu. Ei se ole. Se on metsäteollisuuden etu.