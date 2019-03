Päivän lehti 9.3.2019

Hallituksen unelma murskautui, mutta mitä nyt tapahtuu pääkaupunki­seudulla? Vapaavuori ja muut johtajat kerto

Sote-uudistus, maakuntauudistus ja Suomen hallitus ovat kaatuneet. Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) voisi kuvitella juhlivan, mutta ei. Hän on huolellisen tyyni. ”Keskeinen oppi tästä on, että megamallien aika on ohi. Nyt tarvitaan malttia ja valtioviisautta.