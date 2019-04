Päivän lehti 9.4.2019

Vaalimainonta ei herätä aina luottamusta

Näin vaalien alla teiden pientareet täyttyvät kirjavista vaalimainoksista. Mainoksia on kiinnitetty puihin ja lyhtypylväisiin tai isketty kepinnokkaan. Julkiseen mainostamiseen on myös luvallisia paikkoja, mutta ne ovat toki aika kalliita. On halvempaa laittaa mainos luvatta.