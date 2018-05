Päivän lehti 9.5.2018

Huippusarja Top of the Lake palaa uusin jaksoin

Jane Campion oli ensimmäisiä elokuvaohjaajia, joka tällä vuosikymmenellä julisti tele­vision olevan tästä lähin se kiinnostavampi ilmaisuväline, jonka parissa voi irrotella, toisin kuin elokuvassa. Campionin Top of the Lake (2013) on myös ollut tämän il­miön parhaita tuotoksia.