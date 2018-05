Päivän lehti 9.5.2018

Harrison Ford näytteli The Force Awakens -elokuvassa

Toisin kuin tiistaina 8. toukokuuta sivulla B 3 artikkelissa virheellisesti väitettiin, Harrison Ford näytteli elokuvassa The Force Awakens, ei elokuvassa The Last Jedi. Samassa artikkelissa väitettiin virheellisesti, ettei Joonas Suotamon nimi näkyisi The Force Awakens -elokuvan lopputeksteissä.