Päivän lehti 9.6.2018

Perinteinen kesänäyttely avautui Lontoossa

The Royal Academy of Artsin 250. kesänäyttely alkoi Lontoossa. Tapahtuman koordinaattori, taiteilija Grayson Perry poseerasi julkistustilaisuudessa tiistaina. Perryn töitä on parhaillaan esillä myös Kansanviisautta-näyttelyssä Kiasmassa.