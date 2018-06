Päivän lehti 9.6.2018

Iivo Niskasen uudeksi manageriksi Harry Harkimo – myös seura vaihtuu

Hiihdon kaksinkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Iivo Niskanen vaihtaa manageria ja seuraa. Niskasen managerina on aiemmin toiminut Hannu Koivusalo, mutta uusi manageri on kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Niskanen on vaihtanut myös seuraa.