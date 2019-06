Päivän lehti 9.6.2019

Työllistämisessä piilee paradoksi

Tuomas Tähti (HS Mielipide 5.6.) on huolissaan, että ihmistyön kysyntä voi vähentyä huomattavasti. Eihän se saa olla huolenaihe, vaan sen on oltava tavoite varsinkin vientialoilla. Monen on vaikea ymmärtää paradoksia, että ensin työntekijöitä pitää vähentää, ja vasta sitten työllisyys voi kohentua.