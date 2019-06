Päivän lehti 9.6.2019

Pääkaupunkiseudun lakkautetut junayhteydet on palautettava

Olen samaa mieltä Kiia Kallion vetoomuksesta (HS Mielipide 7.6.) uudelle hallitukselle: pääkaupunkiseudulta poistetut junayhteydet on palautettava, se on ilmastoteko. ”Tunnin juna” on terminä hyvä markkinointikampanja, mutta ilmastoteoksi siitä ei ole.