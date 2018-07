Suunnitelma Stalinin ajalta periytyvän eläkeiän korottamiseksi yhdisti venäläiset vastarintaan – miehistä moni olettaa kuolevansa ennen kuin eläkeikä koittaa

Päivän lehti 9.7.2018

Suunnitelma Stalinin ajalta periytyvän eläkeiän korottamiseksi yhdisti venäläiset vastarintaan – miehistä moni

Moskova Suurta kukkakimppua kantava Svetlana Emeljanova istuu penkille huilaamaan Gorkin puistossa Moskovassa. Leskirouva on käynyt työpaikallaan puistossa hoitamassa asioita, vaikka on hänen syntymäpäivänsä. Kukat hän on saanut merkkipäivän kunniaksi.