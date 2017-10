Päivän lehti 9.10.2017

Influenssarokotukset takaisin terveyskeskuksiin

Helsinki keskittää influenssarokotukset neljään paikkaan. Aikaisemmin rokotukset hoidettiin terveysasemilla. Ylilääkäri Hannele Kotilainen toivoo, että näin voidaan nostaa rokotuskattavuutta.



Tämä on käsittämätön neronleimaus. Lienee niin, että mitä helpommin palvelu on tavoitettavissa, sitä parempi on sen kattavuus.



Postirokotusta kun ei voine toteuttaa, voisiko Helsingin päätöksen kumota? Vaikka terveyskeskuksessa on hiukan jonoa rokotus­aikaan, kokemukseni mukaan se on hauskaa jonoa. Ihmiset rupattelevat keskenään, laskevat leikkiä rokotuspeloistaan ja keskustelevat kauniista säästä. Jonotus on yhteinen kokemus. Vanhuksillakin – kerrankin.



Jos eri terveyskeskusten 25 jonoa, joissa on kussakin sata ihmistä, pannaan yhteen jonoon, siitä tulee 2 500 ihmisen jono. Jono ei siis lyhene vaan pitenee.



Eero Kaaja



Helsinki