Anna-Maija Tuokko näyttelee väkivaltaista naista ja rikkoo teatterin lasikattoja – ”Jos nainen on näyttämöllä paha, se pitää usein perustella hyvin”

Päivän lehti 9.10.2017

Anna-Maija Tuokko näyttelee väkivaltaista naista ja rikkoo teatterin lasikattoja – ”Jos nainen on näyttämöllä

Näyttämöllä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Viiala

Keskustelu

Maria

Tuokko

nainen pakottaa puolisonsa riisumaan housut, jotta voi tarkastaa haarovälistä, pettääkö aviomies.Joku yleisössä saattaa naurahtaa.”Jos sama kohtaus tehtäisiin toisinpäin, se ei naurattaisi ketään. Naisen tekemänä väkivalta koetaan näyttämöllä usein hauskaksi. Sillä kaulimella päähän -huumorilla on meillä pitkät perinteet”, sanoo näyttelijä Anna-Maija Tuokko https://www.hs.fi/haku/?query=anna-maija+tuokko Hän näyttelee Tampereen Teatterin Huojuvassa talossa Leaa.Mutta tämä Lea ei ole se alkuperäisestä romaanista tuttu nainen, joka joutuu kestämään avio­miehensä Eeron väkivaltaa.Tämä Lea on itse väkivaltainen narsisti.Ohjaaja Antti Mikkolan https://www.hs.fi/haku/?query=antti+mikkolan uudessa näytelmäsovituksessa Huojuvan talon roolit kääntyvät päälaelleen.Teatterissa ei usein nähdä tällaisia Lean kaltaisia naisia. Ei meillä eikä maailmalla. Mies voi olla näyttämöllä julma ilman syytä, mutta nainen ei.”Jos nainen on näyttämöllä paha, se pitää perustella hyvin”, Tuokko tuumaa.Mutta miten Tuokko päätyi esittämään yhtä teatterisyksyn puhuttelevimmista rooleista?Paras aloittaa hänen uransa alkulähteiltä.ei vielä 1990-luvulla ollut osa Toijalaa. Viiala oli Viiala, ja paikkakunnalla varttunut Anna-Maija Tuokko lähti innoissaan kaikenlaisiin harrastuksiin mukaan.Varhaisteininä Tuokko alkoi harrastaa teatteria. 14-vuotiaana hän ajautui TV2-kanavan Elämän suola -sarjaan. Silloin tapahtui valaistuminen.”Kun aloin tehdä ammattilaisten kanssa töitä, havahduin siihen, että minähän olen näyttelijä ja haluan tästä itselleni ammatin”, Tuokko kertoo.Sarjan kuvauksissa sattui myös toinen kauaskantoinen asia. Tuokon isoveljeä sarjassa esitti Antti Mikkola.Vuosia myöhemmin Mikkola näki Teatterikorkeakoulun version Kuningas Learista. Siinä Tuokko näytteli Learin keskimmäistä tytärtä Regania.”Näytelmässä oli raivoisa kohtaus, jossa kuolin steppaamalla. Antti sanoi, että se oli jäänyt mieleen.”Kun Mikkola sitten alkoi miettiä Huojuvan talon roolitusta, ohjaaja muisti steppikohtauksen.Mikkola päätti pyytää Tuokkoa uuteen teatterisovitukseen Maria Jotunin https://www.hs.fi/haku/?query=maria+jotunin klassikkoromaanista. Tuokko koki heti, että roolien kääntäminen oli tuore näkökulma klassikkoon.”Sanoin, että jos olisit pyytänyt siihen perinteiseen Lean rooliin, en olisi lähtenyt. En enää itse jaksaisi katsella, kun naista hakataan. Tämä käännös avaa uusia puolia”, Tuokko kertoo.Tuokon puoliso Kari Heiskanen https://www.hs.fi/haku/?query=kari+heiskanen teki väkivaltaisen Eeron roolin Huojuvan talon televisiosovituksessa 1990-luvun alussa.Kotona näistä roolitöistä ei Tuokon mukaan ole juteltu sen enempää kuin muistakaan rooleista.”Televisioversiosta on jo kauan, ja kun väline vielä muuttuu, ollaan jo aika erilaisessa teoksessa. Uskon, että kaikille Huojuvan talon tehneille kokemus jättää vahvan jäljen”, Tuokko sanoo.naishahmojen yksiulotteisuudesta on kytenyt teatterissa pitkään.Muutama vuosi sitten Anna Paavilaisen https://www.hs.fi/haku/?query=anna+paavilaisen monologiesitys Play Rape lopulta nosti aiheen paremmin pöydälle. Paavilaisen esitys käsittelee teatteriraiskauksia ja teatterin sukupuolittuneita rakenteita.Tuokko kertoo, että hän on saanut yleensä vahvojen naisten rooleja.”Olen sellainen naistyyppi, että olen aina saanut tällaisia pärjääviä rooleja. Habitus määrittelee paljon sitä, minkälaisia rooleja tulee saaneeksi. Siihen vaikuttavat koko, pituus ja kaikki tuollainen. Ihan yhtä lailla ne vaikuttavat miehilläkin totta kai.”Tuokko näkee Play Rapen kaltaiset keskustelunavaukset ennen kaikkea positiivisina. Vaikka näyttelijä ei itse uransa aikana kokisi syrjintää sukupuolensa, ikänsä tai rotunsa vuoksi, ei syrjinnän olemassaoloa voi kieltää.”Inhoan sitä, jos naiset sanovat, että ei ole lasikattoa, koska he eivät itse sitä ole kokeneet. Pitää olla tietoinen näistä rakenteista ja siitä, miten seksuaalinen syrjintä näkyy tuolla teatterin lavalla.”Vaikka Lea ei ole Tuokon ensimmäinen moniulotteinen rooli, on se selvästi erilainen kuin useimmat naisnäyttelijöille tarjotut teatteriroolit.”Vapauttavaa tässä roolissa on ollut se, että tämä on selvästi miehelle kirjoitettu. Tunnen sen kyllä. Lea on paljon suoraviivaisempi kuin naishahmot yleensä.”Tuokko kertoo pohtineensa myös sitä, voisiko titteleitä vaihtaa muissakin klassikkonäytelmissä. Mitä tapahtuisi, jos Kuningas Lear olisikin Kuningatar Lear?”Se voisi olla tärkeä näkökulma, kun yritämme päivittää satoja vuosia vanhoja klassikoita tähän päivään. Näitä, joissa väistämättä näkyy aika.” Jotunin https://www.hs.fi/haku/?query=jotunin Huojuva talo julkaistiin kirjailijan jo kuoltua 1960-luvulla.Teoksen on uskottu perustuvan Jotunin omaan kokemukseen perheväkivallasta. Romaani on kirjoitettu 1930-luvulla, aikana, jolloin vaimon kurittaminen ei ehkä herättänyt yhteiskunnassa samanlaisia tunteita kuin nyt.Julkaisustaan saakka teos on herättänyt keskustelua, ja siitä on tehty useita vaikuttavia näyttämösovituksia.”Jotunin teksti on loistava. Kaikki on siellä repliikeissä”, Tuokko sanoo.Näyttelijä on huomannut, että vuonna 2017 Tampereen Teatterin versio osuu johonkin hyvin ajankohtaiseen kipupisteeseen.”Perheväkivalta koskettaa niin monia ihmisiä. Sitä ei välttämättä harjoita puolisosi. Se on voinut olla joku lapsuudessasi. Se voi olla ystäväsi tai työkaverisi, jolla on tällaisia kokemuksia.”kuvailee Leaa selvästi narsistiseksi hahmoksi.Näyttelijän on esityskauden aikana yllättänyt se, miten paljon ihmisillä on kokemuksia narsisteista ja heidän käytöksestään.

Tuokko

Kun