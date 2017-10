Pelicansin tanskalainen kapteeni Stefan Lassen uhraa poninhäntänsä, jos mestaruus tulee – ”Olen pikkupojasta halunnut pelata Suomessa”

Päivän lehti 9.10.2017

Pelicansin tanskalainen kapteeni Stefan Lassen uhraa poninhäntänsä, jos mestaruus tulee – ”Olen pikkupojasta h

Jääkiekkoliigassa

Lassen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Suomen

Kotoisin

Lassenin