Päivän lehti 9.10.2017

Lahjojen piilottelu aiheuttaa epäluuloja

kirjoittaa kansanedustajien saamista lahjoista ja matkoista sekä niiden ilmoittamisen laiminlyönnistä.”Lahjoiksi laskettavien etuuksien ­ilmoittaminen on tähän asti kuulunut vain ministereille. Nyt vaalikauden aluksi se on kuulunut kaikille edustajille.””Kansanedustajia kutsutaan tilaisuuksiin, koska heitä halutaan lobata. Tällaisten matkojen avaaminen on samaa sukua eduskunnan lobbausrekisterin avaami­selle.””Eduskunta päätti syyskuussa ryhtyä tuhoamaan listat talossa vierailleista, kun media vaati niitä julkisiksi. Ne halusivat selvittää, ketkä kansanedustajia käyvät lobbaamassa.””Avoimeksi tehty vaalirahoitus, kansanedustajien saamat lahjat ja matkat tai lobbausrekisterin julkisuus lisäävät avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.””Kansanedustajat korostavat lahjomattomuuttaan tai vetävät rajan kansanedustajan työn ja yksityiselämän välille. Lahjamatkat ovat heidän mukaansa ­tapahtuneet yksityisinä ihmisinä. Sitä voi kysyä, tulisiko kutsua, elleivät he olisi juuri kansanedustajia.””Vaikuttaa siltä, että pakon puuttuessa ilmoitusvelvollisuutta lahjojen kohdalla laiminlyödään. Niiden piilottelu aiheuttaa paljon enemmän epäluuloja lobbauksen mahdollisista vaikutuksista kuin lahjojen ilmoittaminen suoraan rekisteriin.”pohtii hallitusohjelman kirjausta siitä, miten Suomesta saadaan maailman turvallisin maa.”Monilla mittareilla Suomi on jo nyt ainakin hyvin lähellä hallitusohjelman tavoitetta. Keskiarvojen taakse kätkeytyy kuitenkin huolestuttavia tietoja. Esimerkiksi alle viisi prosenttia suomalaisista tekee yli puolet kaikista rikoksista ja kymmenen prosenttia väestöstä kokee yli kaksi kolmasosaa kaikesta väkivallasta. Suomi ei ole turvallinen kaikille.””Suomen vahvuus on ollut ainakin kohtalainen kansalaisten yhdenvertaisuus. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus uhkaavat kuitenkin nyky-Suomessa ­kasautua, jos esimerkiksi taloudellinen hyvinvointi jakautuu aiempaa epätasaisemmin.””Suomen sisäinen turvallisuus onkin nykyisen monimuotoinen käsite, johon vaikuttavat monet maamme rajojen ulkopuoliset tekijät.””Esimerkiksi hallitsematon maahanmuutto ja ilmastopakolaisuus muodostavat riskin Suomen sisäiselle turvallisuudelle. Maahanmuuton hallinnan lisäksi strategiassa korostetaan nopean kotoutumisen merkitystä.””Moni varmaankin odotti, että sisäisen turvallisuuden strategiassa olisi tarjottu jämeriä keinoja esimerkiksi terrorismin ehkäisyyn.””Toimenpiteiden joukossa on toki lääkkeitä myös tämän uhkan varalta, mutta syrjäytymisen nostaminen strategian keskiöön on rohkea linjaus – myös poliittisesti.”