Päivän lehti 9.11.2017

Veroparatiisit levittävät moraalikatoa kaikkialle

Savon Sanomat

Ilkka

Ilta-Sanomien

Maaseudun Tulevaisuus

Hufvudstadsbladet

Iltalehti

kirjoittaa, että vero­paratiiseja koskevat tietovuodot tuovat esille monen rikkaan ja vaikutusvaltaisen ihmisen veronmaksumoraalin puutteen.”Verojen minimointia harrastavat rikkaat, koska suurten tulojensa ansiosta heillä ensinnäkin on mitä vältellä ja toiseksi varallisuutta niin runsaasti, että he voivat ostaa veronvälttelyoperaatioihinsa parasta osaamista.””Hyvinvointivaltion ideaa on vaikea hyväksyä, jos ei ole sisäistänyt sen ­perimmäisiä arvoja.””Poliitikkojen tehtävä on puuttua verojen välttelyyn voimakkaasti ja rakentaa veronmaksumoraalia kohottavaa säädöspohjaa. Tehtävä helpottuu kummasti, kun siihen ryhtyy arvot edellä.”nostaa esiin paljastuksen, jonka mukaan myös suomalainen kehitysrahasto Finnfund on asioinut Caymansaaren veroparatiisissa.”Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. – – Finnfund edellyttää rahoituskohteiltaan muun muassa vastuullisuutta. Sitä sen tulisi vaatia myös omalta toiminnaltaan.”mukaan Finnfundin ­mukanaolo veroparatiiseihin ulottuvissa rahoitusjärjestelyissä paljastaa ongelman moninaisuuden.”Veronkierto ei tietenkään ole Finnfundin toiminnan ydintä, mutta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla se on niin arkipäivää, että suomalaisrahastokaan ei voi sitä täysin välttää.””Aikaisemmat paljastukset veroparatiiseista ovat kyllä herättäneet keskustelua, mutta konkreettisia, maailmanlaajuisia toimia ne eivät ole saaneet aikaan. Yksittäisiä bisneksiä naulataan käpälälautaan – hetkeksi. Sitten sama meno tuntuu jatkuvan vanhaan malliin.”toteaa, että veroparatiisien hyödyntäminen herättää kysymyksiä vastuusta ja moraalista.”Salattua tietoa peilataan aina yrityksen tai rikkaan yksityishenkilön julkiseen toimintaan. Arvojen ja toiminnan ristiriita on valtava maineriski. Toteutuessaan se muuttaa veroparatiisin helvetiksi – verokikkailijan ystävät ja asiakkaat katoavat.”pitää toimintaa veroparatiiseissa epälojaalina sekä veronmaksajia että muita yrityksiä kohtaan.”Maksamme enemmän veroja, koska jotkut välttelevät vastuutaan. On erityisen ikävää, että veroparatiiseja on myös EU-maissa.”on huolissaan veronkierron levittämästä moraalikadosta.”Ihmisoikeuksia puolustaneen Bonon Liettuan liiketoimien tai rehdin veronmaksun puolesta liputtaneen Justin Trudeaun kampanjarahoituksen kytkeytyminen veroparatiiseihin on oire jostain.”