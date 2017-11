Suomesta tulee osa silkkitietä, kun Kouvolasta lähtee ensimmäinen uusi junavuoro kohti Kiinaa – ”Laivakuljetus vie 45 päivää, juna vie 10 päivää”

Päivän lehti 9.11.2017

Suomesta tulee osa silkkitietä, kun Kouvolasta lähtee ensimmäinen uusi junavuoro kohti Kiinaa – ”Laivakuljetus

Jos

Suomesta

kaikki sujuu suunnitellusti, Suomesta tulee perjantaina osa silkkitietä.Silloin Kouvolasta nimittäin lähtee 41 isolla kontilla lastattu juna kohti Kiinan Xi’ania. Tänä vuonna uutta reittiä kulkee yhteensä viisi tavarajunaa. Ensi vuonna matka taittuu junalla viikoittain. Liikennöinti Kouvolaan on osa Kiinan uudeksi silkkitieksi kutsuttua hanketta.on aiemmin mennyt Siperian-radan kautta sellua junalla Kiinaan, mutta uusi konttijuna alkaa nyt kulkea säännöllisesti ja nopeampaa reittiä Kazakstanin kautta, kertoo operatiivinen johtaja Jari Grönlund https://www.hs.fi/haku/?query=jari+gronlund Unytradesta.Unytrade edustaa Pohjoismaissa Kazakstanin rautateitä, joka operoi Kouvolan ja Xi’anin välisen liikenteen. Tavarat kulkevat kazakstanilaisissa junissa ja konteissa.

Kiina

Kouvolan

Toistaiseksi

Suomen