Päivän lehti 9.11.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Doha: Islanti–Tshekki 1–2 (0–1) 19. Tomas Soucek 0–1, 65. Jan Sykora 0–2, 77. Kjartan Finnbogason 1–2.Örebro: Ruotsi–Tshekki 5–3 (1–1, 2–2, 2–0)Buffalo–Washington 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)New Jersey–St. Louis 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)NY Islanders–Edmonton ja. 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)Pittsburgh–Arizona 3–1 (2–0, 0–0, 1–1)Carolina–Florida 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)Columbus–Nashville 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)Montreal–Las Vegas 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)Calgary–Vancouver 3–5 (1–1, 2–2, 0–2)Anaheim–Los Angeles ja. 3–4 (2–1, 1–1, 0–1, 0–1)USA–Suomi 8–2 (5–0, 1–1, 2–1)Suomen maalit: Isa Rahunen, Linda Välimäki.Kanada–Ruotsi 9–0 (1–0, 5–0, 3–0)Miehet: 1) Arturo Estrada Meksiko 2682 pistettä (keskiarvo 223,5), 2) Oscar Rodriquez Kolumbia 2639 (219,9), 3) Niko Oksanen Suomi 2606 (217,2).Naiset: 1) Jenny Wegner Ruotsi 2763 (230,3), 2) Vanessa Timter Saksa 2706 (225,5), 3) Rocio Restrepo Kolumbia 2641 (220,1), ...11) Sanna Pasanen Suomi 2465 (205,4).Washington–Dallas 99–113, Cleveland–Milwaukee 124–119, Indiana–New Orleans 112–117, Toronto–Chicago 119–114, New York–Charlotte 118–113, San Antonio–LA Clippers 120–107, Utah–Philadelphia 97–104, Denver–­ Brooklyn 112–104, Portland–Memphis 97–98, Sacramento–Oklahoma City 94–86.Kataja Basket–Kapfenberg Bulls, Itävalta 83–87 (45–43).Kataja on voittanut lohkossa kolme ottelua ja hävinnyt yhden.BC Nokia–Kauhajoki 80–83 (38–38)Kobrat–Salon Vilpas 77–100 (40–39)Kouvot–Pyrintö Tre ja. 100–95, 84–84 (48–37)Atlas–BK-46 31–36 (12–17)VaLePa–Jihostroj Ceske Budejovice, Tshekki 3–0 (25–20, 25–22, 25–15).Joukkueet kohtaavat uudelleen sunnuntaina Tshekissä.Koovee–SalBa 3–4 (0–3, 2–1, 1–0)TPS–Oilers 11–8 (3–3, 3–4, 5–1)Pariluistelu, tilanne lyhytohjelman jälkeen: 1) Zoe Jones–Christopher Boyadji Britannia 48,70, 2) Liubov Efimenko–Matthew Penasse Suomi 47,10, 3) Sofiya Karagodina–Semen Stepanov Azerbaidzhan 46,10.Efimenko ja Penasse aloittivat yhteisen kilpailu-uransa lokakuussa Nizzan kilpailussa.1. lähtö, lv 2100 m: 1) Yato's Red Flash/Anssi Nurminen 18,1a (1,78), 2) Leemark's Fabrizio 18,3a (10,12).3) Wilhelm Vice 18,4a (13,41).4) Abhaya 18,6a (33,67). Toto (9-6-5): 1,78 1,23-1,96-3,01 7,22.2. lähtö, sh 2100 m: 1) Picara/Santtu Raitala 33,6 x (4,41), 2) Salaman Kreivi 34,5 (25,41).3) Jänkä-Ukko 35,1 x (18,73).4) Viiritär 35,1 (88,96). Toto (6-1-5): 4,41 1,79-5,06-4,11 67,18.3. lähtö, lv 1609 m: 1) William Pine/Tapio Perttunen 13,0a (1,54), 2) Fine By Me 13,3a (6,77).3) M.T. Jest 13,6a (26,89).4) Pension Killer 13,6a (17,03).poissa: 6. Toto (4-1-3): 1,54 1,19-1,74-2,78 3,64.4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Stonecapes Poe/Ari Moilanen 15,8a (4,23), 2) Rite On Birdland 15,9a (9,37).3) Borgmester 16,0a (2,1).4) Rebel Rapid 16,4a (59,06).poissa: 6, 8. Toto (1-5-4): 4,23 1,28-2,21-1,26 13,31.5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Voe Epeli/Henri Bollström 30,9a (7,34), 2) Elis Halm 31,0a (26,43).3) Tähtimenevä 31,3a (15,7).4) Virmaliini 31,6a x (12,45).poissa: 1. Toto (8-2-10): 7,34 2,19-7,15-2,95 71,53.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, sh 2100 m: 1) Tutun Tiltu/Hannu Torvinen 28,2a (2,3), 2) Mikori 28,2a (8,71).3) Vinksa 28,4a x (5,24).4) Aika-Sisu 28,7a (33,22).poissa: 2. Toto (3-7-10): 2,30 1,41-1,92-1,97 11,73. Toto4 voitto-osuus: 3,20.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Laurila's Denethor/Santtu Raitala 15,1a (7,36), 2) Arctic Passion 15,2a (24,22).3) Fiery Sid 15,8a (33,69).4) Anastacia Trot 15,9a (29,65). Toto (11-5-3): 7,36 2,17-4,57-13,08 42,79. Toto4 voitto-osuus: 18,30. Troikka: 2390,32.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Crossover/Ari Moilanen 16,8a (3,84), 2) Kurt Sånna 17,0a (20,71).3) Astrophoto 17,4a (3,2).4) Airborn Bee 17,4a (55,1). Toto (3-1-12): 3,84 1,53-2,45-1,44 21,62. Toto4 voitto-osuus: 27,80.9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2600 m: 1) Axel Foley/Santtu Raitala 16,0a (4,04), 2) Sunbeam 16,1a (7,52).3) Ricocone 16,2a (3,31).4) Ranch Morrison 16,3a (19,67). Toto (10-3-6): 4,04 1,48-2,13-1,53 13,12. Toto4 voitto-osuus: 35,40.Troikka: 66,16. Päivän Duo: 3-10, kerroin: 11,74.Toto65 pelivaihto 375326,30 e, voitto-osuus 333,40 eIlta-arvontaOikeat numerot: 2, 6, 7, 14, 16, 22, 24, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 44, 50, 51, 52, 55, 56, 61Kunkkunumero: 6Keskiviikko 8. 11. Päänumerot: 5, 10, 16, 24, 32, 37. Vikingnumero: 3. Plusnumero: 2Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 4 103 538,10 e, 5+1 oikein 12 220,90 e, 5 oikein 1 091,60 e, 4+1 oikein 49,30 e, 4 oikein 24,60 e, 3+1 oikein 7,30 e, 3 oikein 3,90 ePlusnumero (viisinkertaistaa voiton): 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 246,50 e, 4 oikein 123,00 e, 3+1 oikein 36,50 e, 3 oikein 19,50 e, Plus oikein 5,00 eKeskiviikko 8. 11. Jokerinumero: 1 9 9 7 7 6 018.30 Euro Hockey Tour: Venäjä-Suomi19.00 Ravit: Toto4, Lahti15.00 ja 20.30 Tennis: Next Gen ATP Finals20.00 PGA Tour: OHL Classic at Mayakoba21.45 Jalkapallo: Skotlanti-Hollanti00.00 Brasilian liiga: Sao Paulo-Chapecoense03.25 NFL: Arizona-Seattle14.45 Snooker: Champion of ­Champions.22.00 Koripallon Euro­liiga: Barcelona-Anadolu Efes03.05 NHL: St. Louis-Arizona02.35 NHL: Montreal-Minnesota05.35 NHL: Los Angeles-Tampa Bay02.05 NHL: New Jersey-Edmonton05.35 NHL: Los Angeles-Tampa Bay02.05 NHL: Philadelphia-Chicago05.05 NHL: Anaheim-Vancouver09.00 European Tour: Nedbank Golf Challenge.06.00 LPGA Tour: Blue Bay