Päivän lehti 9.11.2018

Harmaa herkistää aistit

Ateneumissa on esillä sveitsiläisen Not Vitalin maalauksia. Monet maalauksista ovat omakuvia, jotka esittävät taiteilijan erilaisissa rooleissa. Vitalin askeettisen harmaa värimaailma on kuin suomalainen marraskuu.