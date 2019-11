Päivän lehti 9.11.2019

Uudistuneessa HS:n sovelluksessa voi kuunnella päivän lehden ja podcasteja

HS:n kännykkä- ja tablettisovelluksen HS Kirjasto on uudistunut. Sähkökirjojen lisäksi kirjastossa on nyt myös äänisisältöä. Tarjolla on radio-ohjelmien kaltaisia podcasteja, ääneen luettuja Kuukausiliitteen artikkeleita ja esimerkiksi Maaret Kallion itsensä ääneen lukemia kolumneja.