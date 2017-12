Päivän lehti 9.12.2017

Luuranko kellarissa ja kaapissa – menneisyys tavoittaa jokaisen hienossa brittitrillerissä

Poliisisarja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Minkä taakseen jättää, TV1 klo 22.15. (K12)