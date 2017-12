Päivän lehti 9.12.2017

Trumpin Jerusalem-päätös on Yhdysvaltojen etujen vastainen

Kalevan

Aamulehti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Keskisuomalainen

Ilta-Sanomat

Kainuun Sanomat

Hufvudstadsbladetin

Karjalainen

Savon Sanomat

mukaan presidentti Donald Trumpin päätös Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi pahentaa alueen tulenarkaa tilannetta.”Yhdysvaltain on tämän jälkeen hyvin vaikea toimia uskottavana välittäjänä. Trumpin logiikka, että Jerusalem-päätös itse asiassa toisi rauhan lähemmäs, onkin lievästi sanoen kummallista.””Päätös on merkki siitäkin, että äkkivääriä otteita kannattavien voima on kasvamassa Trumpin hallinnossa.”toteaa, että Trump näyttää tekevän kaiken päinvastoin kuin ennen.”Hämäräksi jäi, miten hän kuvittelee vastavirtaan kulkemisen – ja vastakarvaan silittämisen – johtavan siihen, että hänen hallintonsa ratkaisee ongelman, johon ketkään muut eivät ole pystyneet.””Juuri nyt Trumpin iskulause tuntuu olevan ’Amerikka ensin, Israel toisena’.”Yhdysvaltain kannalta huolestuttavaa on, että Amerikan edun turvaamisen sijaan kaikki Trumpin ulkopolitiikan merkit viittaavat katastrofiin – nimenomaan Yhdysvaltain itsensä kannalta.”sanoo Trumpin va­linneen USA:n puolen Lähi-idässä.”Vaarana ovat maltillisten palestiinalaisjohtajien arvovallan lasku, palestiinalaisten radikalisoituminen ja jopa palestiinalaisten kolmas kansannousu.”kirjoittaa, että Trumpin päätös voi toteutuessaan olla tuhoisa Yhdysvalloille itselleen.”Venäjä ja Nato-maa Turkki ovat jo löytämässä toisensa, mutta Trumpin päätöksen jälkeen myös Yhdysvaltain hyvät suhteet Saudi-Arabiaan voivat romuttua.”ennustaa, että väkivaltaisuudet Israelin ja Palestiinan kesken kiihtyvät.”Viime aikoina maltillisempaan suuntaan kehittynyt Hamas saattaa nyt radikalisoitua entisestään ja ulottaa toimintansa länteen.”mukaan Trump ei joko ymmärrä asiaa tai välitä siitä, että hän samanaikaisesti vahingoittaa maansa etuja ja lisää jännitystä maailmalla.”Eikä hän ole vielä istunut Valkoisessa talossa vuottakaan.”arvioi, että Trump pyrkii ottamaan Lähi-idän rauhanpyrkimyksissä maailman parhaan diilintekijän roolia.”Valitettavasti aiemmat kokemukset tällaisista maailmanrauhaa uhkaavista tuomaroinneista eivät ole rohkaisevia.”tuo esiin myönteisen tulkinnan, jonka mukaan Jerusalemin tunnustamisen vastineeksi Israelin pitäisi tehdä myönnytyksiä rauhanprosessissa.”Optimismille on siis sijaa, mutta synkemmät vaihtoehdot vaikuttavat toistaiseksi paljon todennäköisemmiltä.”