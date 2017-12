Päivän lehti 9.12.2017

Lauantain elokuvia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

(Suomi/Italia 2011) Orpo (Jukka Nylund) varastaa Joulupukin maagisen kristallin. Antti Haikala debytoi kliinisellä animaatiolla. (K7) Nelonen klo 9.30(USA 1985) Teini (Michael J. Fox) matkustaa aikakoneella 1950-luvulle. Robert Zemeckisin scifikomediatrilogian avauksessa on sympaattista seikkailuhenkeä. (K12) TV5 klo 18.40(Suomi 2012) Maarit Lallin esikoisenaan ohjaama nuorisodraama kertoo viiden pian 18 vuotta täyttävän pojan elämästä. Ohjaaja laati käsikirjoituksen yhdessä poikansa Henrik Mäki-Tanilan kanssa, joka myös näyttelee yhden päärooleista. Elokuvan teemoja ovat abortti, huumeidenkäyttö ja suhde vanhempiin ja sisaruksiin. (K12) TV2 klo 20.15(USA/Britannia/Meksiko 2004) Henkivartija (Denzel Washington) etsii siepattua tyttöä (Dakota Fanning). Tony Scottin uusintafilmatisointi ranskalaisen Élie Chouraquin vuonna 1987 ilmestyneestä toimintaelokuvasta Mies tulessa on samaan aikaan sekä imelä että väkivaltainen. (K16) Sub klo 21.00(Britannia 2013) Nuorukainen (Domhnall Gleeson) matkustaa menneeseen saadakseen valloitettua ihastuksensa (Rachel McAdams). Richard Curtisin romanttinen komedia on äitelä. (K7) TV5 klo 21.00(Britannia 2011) John Maddenin symppiksessä draamassa nrittisenioreiden kööri (mm. Judi Dench) joutuu majoittumaan Intian-lomallaan hienostohotellin sijaan röttelöön. (K7) Ava klo 21.00(USA/Puola/Yhdistyneet arabiemiirikunnat 2010) Puolalainen Slavomir Rawicz väitti vuonna 1956 ilmestyneessä kirjassaan, että hän ja hänen toverinsa pakenivat vuonna 1941 siperialaiselta vankileiriltä ja jatkoivat pakoaan kävelemällä Himalajan yli Intiaan. Peter Weir tulkitsi kyseenalaistetuista tapahtumista komean selviytymisdraaman. Pääosassa nähdään Jim Sturgess. (K12) Hero klo 21.00(Saksa 1922) Kiinteistövälittäjä (Gustav von Wangheim) joutuu transilvanialaisen kreivi Orlokin alias vampyyri Nosferatun (Max Schreck) hampaisiin. F.W. Murnaun ekspressionistisesta mykkäkauhuelokuvasta esitetään restauroitu versio vuodelta 2006. Klassikko pohjaa Bram Stokerin Dracula-romaaniin (1897). Elokuvasta on säilynyt vain jokunen kopio, sillä kirjailijan perikunta vaati oikeuden päätöksen nojalla kaikkia kopioita tuhottaviksi. (K12) Teema klo 21.25(USA /Venäjä 2014) CIA:n agentti Jack Ryan epäilee, että Venäjä suunnittelee terrori-iskua Yhdysvaltoihin. Tom Clancyn vakoojaromaaneista tuttua hahmoa näyttelee Chris Pine – ja aivan yhtä pökkelömäisesti kuin roolissa aiemmin nähty Harrison Ford. Ohjaaja Kenneth Branagh nähdään venäläisenä konnana. (K12) Nelonen klo 22.00(Britannia 1958) Tohtori Van Helsing (Peter Cushing) yrittää tuhota vampyyrikreivi Draculan (Christopher Lee). Terence Fisherin kauhuelokuvistaan muistettavalle Hammer-studiolle ohjaama filmatisointi ei ole paras tulkinta klassikkoromaanista. (K12) Teema klo 22.56(Suomi 1999) Pikkurikollisen (Kai Lehtinen) kuolema työllistää poliiseja. Pekka Milonoff sovitti esikoisenaan Jari Tervon romaanin Pyhiesi yhteyteen (1995) onnistuneeksi rikoskomediaksi. (K12) TV1 klo 23.45(USA 1986) Lentosotakoulun oppilaat (Tom Cruise ja Val Kilmer) kilpailevat priimuksen tittelistä. Tony Scottin ohjaama ja Yhdysvaltojen armeijan sponsoroima toimintaelokuva on kuin Tom of Finlandin käsialaa. (K12) Nelonen klo 0.20