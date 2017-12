Taitoluistelun MM-kisat toivat miljoonapotin, mutta miten se käytetään? – MM-kävijä Valtteri Virtanen ihmettelee, miksi muodostelmaluistelu saa osan voitosta

Päivän lehti 9.12.2017

Taitoluistelun MM-kisat toivat miljoonapotin, mutta miten se käytetään? – MM-kävijä Valtteri Virtanen ihmettel

Suomalaisten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yksinluistelija

”Muodostelmaluistelun tukeminen ei vie taitoluistelua eteenpäin. Heille on omat kisansa. Minusta MM-tuottoa ei pidä jakaa toiselle lajille”, Virtanen sanoo.

Taitoluisteluliiton

Yksi

Kevään

Jääkiekko sijoitti rahat valmennukseen

Vuonna

Nurmisen

”Halusimme saada kokopäiväisiä ammattilaisia seuratasolle nimenomaan lasten ja nuorten kiekkoon”, Nurminen sanoo.

MM-rahoista