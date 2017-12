Päivän lehti 9.12.2017

Joulumyyjäisiä lauantaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Joulutori, ruokapihoja, karuselli ja joulusauna. Avoinna Senaatintorilla ma–pe kello 11–20 ja la–su kello 10–19. Vapaa pääsy.Naisten valmistamia käsitöitä ja jouluherkkuja. Wanha Satama (Pikku Satamakatu 3–5) kello 10–18. Liput 5 e. Lapset 1 e.Viktoriaaniseen tyyliin tehtyjä käsitöitä, patinoitunutta nahkaa, kellokoneistoja ja pitsiä, tiimalaseja ja taskuaurinkokelloja sekä ratasteemaisia koruja. Steam Hellsinki (Olavinkatu 1) kello 13–18. Vapaa pääsy.Takorauta ja Akiat-tuotteita, taontaa, glögiä. Östersundomin kartano, paja (Kartanon Puistotie 24) kello 11–18. Vapaa pääsy.Lapsiperheille suunnatussa tapahtumassa ekologisia lahjoja ja luomuherkkuja. Espoon steinerkoulu (Olarinniityntie 10, Espoo) kello 10–16. Vapaa pääsy.Yksilöllisiä käsitöitä. Arpajaiset. Albergan kartano (Sokerilinnantie 7, Espoo) kello 10–16. Vapaa pääsy.Nuorten tekijöiden taide- ja käsityömyyjäiset. Myynnissä itse tehtyjä tuotteita omakustannesarjakuvista ja postikorteista koruihin ja muihin tuotoksiin. Kulttuuri­areena Gloria (Pieni Roobertinkatu 12–14) kello 10–16. Vapaa pääsy.Puuroa, leivonnaisia, käsitöitä ja arpoja. Kauneimpia joululauluja lauletaan kello 12. Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8, Espoo) kello 11–14. Vapaa pääsy.Käsitöitä, leivonnaisia, arpajaiset ja kirpputori. Kerhohuone (Kaarelantie 86 C) kello 10–13. Vapaa pääsy.Koruja, harjoja, joulukortteja ja -koristeita, käsityö- ja sisustustuotteita, piparkakkutaloja ja herkkuja joulupöytään. Keskuspuiston ammattiopisto (Arlan toimipaikka, Puustellinmäki 4–6, Espoo) kello 10–13. Vapaa pääsy.Taidetta, taiteellisia kädentöitä, kotileivonnaisia. Taiteilijayhteisö ja Galleria Kolmas Kerros (Hämeentie 157) kello 12–16. Vapaa pääsy.Taideosaston taiteilijoiden uniikkiteoksia ja piensarjoja. Tarjolla astioita, veistoksia, koruja, isoja ja pieniä lahjoja. Iittala & Arabia Design Centre (Hämeentie 135 A) kello 10–16. Vapaa pääsy.Käsitöitä, taidetta, vanhoja tavaroita, leivonnaisia, ruokaa ja juomaa. Karhupuisto (Viides linja) kello 10–16. Vapaa pääsy.Vantaan Kutojat ry:n joulumyyjäisissä mattojen lisäksi myös tonttuovia ja ovikransseja sekä kirjoneulottuja sukkia ja lapasia sekä kudottuja huopia. Vantaan Kutojat (Luhtimäki 2, Vantaa) kello 11–15. Vapaa pääsy.Paikallisten yrittäjien ja käsityöläisten herkkuja, leluja, koristeita ja vaatteita. Park Hotel Käpylä ravintola (Pohjolankatu 38) kello 9–15. Vapaa pääsy.Käsitöitä, leivonnaisia, lohikeittoa ja arpajaiset. Länsimäen kirkko (Kerokuja 9, Vantaa) kello 11–14. Vapaa pääsy.Ruokaa, lämmintä juotavaa, leipomuksia ja käsitöitä. Helsingin perinteiset torikauppiaat ry järjestää. Havis Amandan aukio (Kauppatori) kello 10–20. Vapaa pääsy.Reilun kaupan tuotteita. Mifuko Outlet (Hämeentie 130A) kello 12–18. Vapaa pääsy.Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n myyjäisissä käsintehtyjä tuotteita kuten neuleita, tilkkutöitä, joulukoristeita ja leipomuksia. Kotiseututalo Påkas (Vanha Kuninkaalantie 2, Vantaa) kello 10–15. Vapaa pääsy.Leivonnaisia, käsitöitä, kirjoja, Kuolleenmeren kosmetiikkaa ja kirppis. Metodistikirkko (Punavuorenkatu 2) kello 10–14. Vapaa pääsy.Jouluisessa pop up -kirjakaupassa runoutta ja proosaa useilta eri kustantajilta. Halko Co­working (Hauhontie 6–8 B) kello 14–18. Vapaa pääsy.Muun muassa taidetta, koruja, käsitöitä, vaatteita ja kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Amos Anderson (Yrjönkatu 27) kello 10–17. Vapaa pääsy.Herkkuja ja joululahjalöytöjä. Olympia-kasarmi (Rykmentintie, Tuusula) kello 10–18. Vapaa pääsy.Yli 100 yrityksen jouluinen kimppakauppa ja olohuone Helsingin joulukadulla (Aleksanterinkatu 11) ma–pe kello 10–20, la kello 10–17, su kello 12–17. Vapaa pääsy.WTC:n pankkisalissa myynnissä noin 150 yrityksen tuotteita. TRE Christmas Market (Aleksanterinkatu 17) kello 11–20. Vapaa pääsy.Mukana kuusi suomalaista tekstiili- ja kuosisuunnitteluyritystä: i k a s y r, Käpynen, Nuppu Print Company, Ommellinen, PaaPii Design ja Vanja Sea. Myynnissä on mm. kankaita ja vaatteita. Kuusi Collective Torikorttelit (Katariinankatu 1) ma–pe kello 11–18 ja la kello 10–16. Vapaa pääsy.Suomalaisen muodin ja designin joulukauppa. Mukana 10 nuorta brändiä naisten ja miesten muodista asusteisiin. 97 Things -kauppa (Keskuskatu 5) ma–pe kello 11–19, la kello 12–18 ja su kello 12–16. Vapaa pääsy.