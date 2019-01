Päivän lehti 10.1.2019

Pekingissä työläisen palkka on 400 euroa, joka ei tahdo riittää elämiseen kalliissa kaupungissa – Kiinan viran

Peking Onneksi on olemassa ihmisiä, joilla on pakettiauto. Yhdistelmästä on hyötyä paitsi muuton hetkellä myös tilanteessa, jossa pitää päästä piiloon Pekingin paikallisviranomaisilta. Tänne, tänne, viittoo Tan Lixian valkoisesta pakettiautostaan. Hän liu’uttaa takaoven auki ja kutsuu sisään.