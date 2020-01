Päivän lehti 10.1.2020

Onko ruokia, jotka säilyvät syötävänä paremmin lämpimässä kuin pakkasessa?

Alex Karjalainen, 13 Kyllä on. Kaikki ruoat, joissa on runsaasti vettä, voivat vaurioitua pakkasessa. Esimerkiksi kurkussa on paljon vettä. Se säilyy parhaiten 10–15 celsiusasteen lämpötilassa. Jos kurkun pakastaa, sen rakenne pehmenee. Lisäksi väri ja maku muuttuvat sulatuksen jälkeen.