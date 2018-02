Päivän lehti 10.2.2018

Palloliiton puheenjohtaja lupaa vaalia tasa-arvoa

Suomen Palloliiton tuore puheenjohtaja Ari Lahti on työssään investointipankkiirina neuvomassa satoja miljoonia euroa koskevia päätöksiä. Luottamustoimessa on toisin, ongelmana kun on rahan puute.