Päivän lehti 10.2.2019

Alarik voi vain kuvitella, miltä jäätelö maistuu – Palkitun Siri Kolun lastenkuunnelmassa Alarik-poika saa yli

Kissat, koirat, hevoset... Maito, jauhot, kalat, pesuaineet... Kun on moniallerginen, maailma on jatkuva vaaran paikka. Alarik (Ylermi Rajamaa) on allerginen suunnilleen kaikelle, mille olla voi. Asiaa ei yhtään helpota hysteerinen äiti (Mari Nenonen), joka ylisuojelee lastaan kaikelta.