Lähes satavuotias tulitikkutehdas muuntui ensin autokaupaksi, sitten graffitigalleriaksi – ja pian siitä tulee päiväkoti

Päivän lehti 10.2.2019

Lähes satavuotias tulitikkutehdas muuntui ensin autokaupaksi, sitten graffitigalleriaksi – ja pian siitä tulee

Lopulta luonto voittaa aina tiiliseinän. Syöksyputki on keskeltä seinää poikki, joten katolta valunut sadevesi on vuosien varrella vienyt osan tiiliseinää mukanaan. Seinästä on kadonnut läjittäin tiiliä.