Päivän lehti 10.2.2020

Parempi tuottavuus edistäisi talouden kasvua

Maamme talouskasvu ja uusien työpaikkojen syntyminen on pitkällä aikavälillä työn tuottavuuden kehityksen varassa. Työn tuottavuuden kehitys on ollut Suomessa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen kilpailijamaihimme verrattuna huolestuttavan hidasta, mikä on heikentänyt talouskasvua.