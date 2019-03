Päivän lehti 10.3.2019

Nuoria ehdokkaita on syytä kannustaa, vaikka olisikin heidän kanssaan eri mieltä

Kevään eduskuntavaaleissa on jälleen ehdolla erilaisia ihmisiä. Seuratessani puolueiden ehdokasasetteluita olen huomannut, että joukossa on paljon nuoria ehdokkaita. Tämä on erinomainen asia suomalaisen demokratian ja päätöksenteon kannalta.