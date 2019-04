Päivän lehti 10.4.2019

Luvattua esikois­levyä ei kuulu ja kiertue siirrettiin syksyyn: Onko Almasta tulossa suuren luokan floppi?

Nimi on enne. Have U Seen Her? Oletteko nähneet häntä? Sen niminen pitäisi olla Alman debyyttilevy, jota on odotettu kauan – ei kuukausia vaan vuosia. Kesällä tulee kolme vuotta Karma-singlen läpimurrosta.