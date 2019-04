Päivän lehti 10.4.2019

Louhos- ja maanläjitystoiminnan keskittäminen Ämmässuon-Kulmakorven alueelle huolestuttaa Espoossa

Espoon länsirajalle lähelle Ämmässuota on suunniteltu suurta kivilouhos- ja maankaatopaikka-aluetta. Ämmässuon-Kulmakorven alueella on jo louhos- ja maanläjitystoimintaa, mutta sinne vireillä on useita lupahakemuksia. Lankasuon louhoshanke on herättänyt varsinkin lähialueen asukkaissa vastustusta.