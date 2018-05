Ministeri Jari Leppä sai yli 100 000 euroa maataloustukia – onko hän esteellinen neuvottelemaan EU:n maataloustuista?

Päivän lehti 10.5.2018

Ministeri Jari Leppä sai yli 100 000 euroa maataloustukia – onko hän esteellinen neuvottelemaan EU:n maatalous

Milloin ministeri on esteellinen? Kysymystä on pohdittu menneinä vuosina useampaan otteeseen myös maa- ja metsätalousministeriössä. Maatalousministeri on usein ollut maanviljelijä itsekin, samalla kun hän on osallistunut maataloustuista päättämiseen.