”Tanskalaisten valo” Rasmus Paludan viskelee ja polttaa Koraaneja ja vaatii muslimien karkottamista – nyt hänen puolueensa on nousemassa Tanskan parlamenttiin

Päivän lehti 10.5.2019

”Tanskalaisten valo” Rasmus Paludan viskelee ja polttaa Koraaneja ja vaatii muslimien karkottamista – nyt häne

Tanskalaisen Stram Kurs -puolueen kotisivuilla on ylimpänä Youtube -video, joka on tyylilajiltaan kuin pahinta puskafarssia. Puolueen nimi on vapaasti käännettynä Tiukka linja.