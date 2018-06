Päivän lehti 10.6.2018

HBO vahvisti: Game of Thrones -maailmasta on tulossa uusi sarja

Tuotantoyhtiö HBO on vahvistanut, että huippusuosittu Game of Thrones -fantasiasarja on saamassa ainakin yhden sisarsarjan. HBO ilmoitti perjantaina tilanneensa sarjasta pilottijakson, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.