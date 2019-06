Päivän lehti 10.6.2019

“Viidestoista päivä ilman sua ja kaljaa”, lauloi Maustetyttöjen Kaisa Karjalainen ja yleisö nautti – Sidewaysi

Kyllähän suomalaiset tykkää, kun heille lauletaan kaljan juomisesta. Tänä vuonna Maustetytöt ovat hurmanneet median ja yleisötkin. Anna ja Kaisa Karjalaisen duo on toistaiseksi vuoden puhutuin tulokas kotimaiselle musiikkikentällä. Hype on kovaa. Ja miksi ei olisi: kasassa on hyvä tarina ja biisejä.