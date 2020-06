Päivän lehti 10.6.2020

Keskiviikon tv-elokuvia

Tom of Finland ★★★★ (Suomi 2017) Dome Karukoski ohjasi kauan kaivatun elämäkerran homotaiteilija Touko Laaksosen alias Tom of Finlandin (1920–1991) (Pekka Strang) elämästä. (K12) TV2 klo 21.00 Avengers – Age of Ultron ★★ (USA 2015) Tekoäly Ultron (James Spader) ottaa tehtäväkseen tuhota Kostajat.