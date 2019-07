Päivän lehti 10.7.2019

Stranger Thingsistä kuoriutui tuote­sijoittelun kulta­kaivos, ja sarjasta on syntynyt hämmentäviä oheis­tuotte

1980-luvulle sijoittuva scifi-sarja Stranger Things on palannut, eikä sitä ole voinut olla huomaamatta mediassa ja katukuvassa. Netflixillä on nimittäin Stranger Things -sarjan kolmannella kaudella markkinointisopimus peräti 75 eri brändin kanssa, kirjoittaa The New York Times.