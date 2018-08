Päivän lehti 10.8.2018

Kesälomien siirto parilla viikolla myöhemmäksi keventäisi koululaisten syksyä

Kesäloman alkaessa sää on usein viileä ja harmaa. Elokuu taas on usein lämmin ja valoisa. Tämä vaikuttaa paljon opiskelijoiden motivaatioon, sillä tunkkaisessa ja kuumassa luokkahuoneessa on vaikea keskittyä.