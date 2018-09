Päivän lehti 10.9.2018

Verojen välttely on epäisänmaallista

Taloussivuilla (HS 6.9.) julkaistu juttu mahdollisuudesta välttää pääoma- ja perintöveroja oli ajatuksia herättävä. Julkisuudessa on jatkuvasti esillä tapauksia, joissa kyse on verojen välttelystä eri tavoin. Lähes aina kyse on suurista tuloista – joko pääomatuloista tai palkasta ja palkkioista.